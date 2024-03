Dissesto idrogeologico, via ai lavori

Con l’esecuzione d’un intervento dell’importo complessivo di 340mila euro, sarà messo in sicurezza lo scorcio soggetto a dissesto idrogeologico nella zona della frazione Avenale di Cingoli. La giunta municipale ha infatti approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ingegner Ivan Marconi per la realizzazione dei lavori che hanno avuto la copertura finanziaria per 254.058,13 euro: all’integrazione della spesa totale, 85.941,87 euro, si farà fronte con i fondi comunali. Per le opere da attuare su siti a rischio frane, l’amministrazione, aderendo a uno specifico bando, aveva ottenuto inizialmente 240mila euro a cui poi sono stati aggiunti, sempre con decisione dello stesso dirigente, 14.058,13 euro, raggiungendo i 254.058,13 euro ai quali, per coprire interamente i necessari 340mila euro, si appaieranno gli 85.941,87 euro provenienti dalle risorse dell’ente.

g. cen.