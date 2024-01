"Distretto calzaturiero, intensificare le sinergie"

I gruppi giovani delle territoriali di Confindustria di Macerata e Fermo hanno affrontato il tema "Distretto calzaturiero-potenzialità e sinergie per l’internazionalizzazione" nel corso di un importante convegno. "Siamo i migliori in Italia e in Europa nella produzione di calzature, facciamo squadra - ha detto Alessio Castricini presidente maceratese -. Siamo un unicum grazie alla filiera produttiva completa, dalla concia agli accessori. Dobbiamo crescere come immagine, fare marketing e brandizzare questa forza". A rafforzare le convinzioni dei giovani imprenditori ci ha pensato Donato Iacobucci, docente di Economia dell’Università Politecnica delle Marche che ha fotografato il presente e dato spunti per il futuro: "Questa è una zona ad alta specializzazione che sta vivendo un ridimensionamento fisiologico, ma che è trainata dalla vivacità degli imprenditori. Sono bravi a migliorare durante il lavoro, ma hanno difficoltà a cambiare passo, a fare quel salto veloce come richiedono ad esempio il digitale e la sostenibilità". La tavola rotonda con i presidenti delle sezioni Calzature e Accessori di Macerata e Fermo - Matteo Piervincenzi, Elisabetta Dami e Valentino Fenni - ha affrontato i temi delle fiere, della sostenibilità e della generazioen Z. Tutti hanno ribadito quanto sia importante valorizzare il capitale umano e rendere le imprese sostenibili.