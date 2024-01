"Disturbi alimentari, tagliati i fondi"

Il Partito democratico regionale si schiera contro il taglio alle risorse per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare previsto nella nuova legge di bilancio. "Ho depositato, insieme a tutto il gruppo Pd Marche – spiega il consigliere Romano Carancini (nella foto) –, una mozione che spero venga presto discussa in Consiglio e, soprattutto, condivisa con la maggioranza affinché anche la Regione Marche prenda posizione sulla questione: l’atto impegna la giunta Acquaroli ad esprimersi convintamente nei confronti del governo affinché si provveda nel più breve tempo possibile al rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e all’emanazione dei decreti attuativi necessari per l’inserimento dei disturbi alimentari nel Livelli essenziali di assistenza. Il taglio esercitato dal governo Meloni rappresenta uno schiaffo inspiegabile, violento e anacronistico: i disturbi alimentari, infatti, oggi rappresentano la prima causa di morte dei giovani, dopo gli incidenti stradali". Carancini incalza la giunta Acquaroli che "resta a guardare in silenzio e non si adopera a sua volta, mentre si vede privata dal governo "amico" di risorse fondamentali, vitali, attuali per la cura di questo dramma". L’ex sindaco di Macerata si augura però che "anche la nostra Regione faccia sentire la sua voce e che, in alternativa all’inerzia del governo nazionale, si assuma la responsabilità di rendere autonomo il percorso al contrasto dei disturbi alimentari stanziando risorse regionali proporzionate, così come altre Regioni stanno già valutando di fare".