Divertimento per i più piccoli Il ritorno di "Estate in quartiere"

di Lorenzo Fava

Un centro estivo gratuito che propone momenti culturali, ricreativi e musicali. È quanto organizzato dal Comune di Macerata per la terza edizione di "Estate in quartiere 7x7", che prevede, dal 12 giugno al 29 luglio, attività e laboratori da svolgere in sette diversi quartieri della città, garantendo momenti ludici e aggregativi all’aria aperta anche nelle zone periferiche. Grazie alla collaborazione con la scuola di musica Stefano Scodanibbio sono inoltre previste, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni a cui il centro estivo è dedicato, svariate attività musicali. Anima del progetto, che si svolgerà dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30, sarà la cooperativa Il Faro, che si occuperà di creare ambienti educativi ed accoglienti per i giovanissimi.

Dal 12 al 17 giugno le attività si svolgeranno al centro per le famiglie di Santa Croce, dal 19 al 24 alla parrocchia Buon Pastore di Collevario, dal 26 al primo luglio alla parrocchia Santa Maria del quartiere Pace, dal 3 all’8 luglio alla scuola dell’infanzia Helvia Recina di Villa Potenza, dal 10 al 15 luglio alla parrocchia Santissimo Sacramento del quartiere Vergini, dal 17 al 22 alla Bocciofila di Sforzacosta e la settimana conclusiva, dal 24 al 29 luglio, alla scuola dell’infanzia Andersen di Piediripa. "Estate in quartiere 7x7 vuole essere, oltre che un concreto supporto alle famiglie della città, un progetto educativamente significativo – ha detto Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle politiche sociali –. Questo anche considerata la pandemia, che aveva fortemente penalizzato i momenti aggregativi, specie tra i più piccoli. Tutto il centro estivo sarà poi, grazie alla collaborazione con il Dipartimento dipendenze patologiche, un efficace percorso di prevenzione. Un ringraziamento va anche alla diocesi di Macerata e alla Regione Marche, con cui questo progetto è stato creato in completa sinergia". Il numero massimo di partecipanti per ogni settimana laboratoriale è di 20 bambini. Per quanto riguarda le iscrizioni, aperte da ieri fino al primo giugno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18), gli interessati dovranno compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano all’Ufficio servizi sociali in viale Trieste 24 o inviarlo alla mail [email protected] Il criterio di selezione sarà quello cronologico di arrivo della domanda. È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito internet del Comune di Macerata.