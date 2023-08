Divieto di sosta in viale Matteotti

In questi giorni, fino a venerdì, per consentire i lavori di posizionamento di un autocarro con gru in viale Matteotti, a Tolentino, scatta il divieto di sosta con rimozione forzata per tre stalli di sosta blu a pagamento. La Polizia locale ha emesso quindi un’ordinanza. Invece dalle 8 di questa mattina alle 12 di venerdì 11 agosto, viene disposta la chiusura temporanea del passaggio a livello ferroviario che collega viale Labastide Murat con via Arsiero e viale Vittorio Veneto. È vietata la circolazione a tutte le categorie di veicoli. "Il transito pedonale dovrà essere garantito, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché avvenga in sicurezza", precisa l’ente. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre tutta la segnaletica stradale e di cantiere ed in particolare la segnaletica di presegnalazione della modifica della viabilità, apposta nelle vie che intersecano con viale Labastide Murat.