Docenti francesi ospiti del liceo’Da Vinci’ ricevuti in municipio

Civitanova apre le porte all’Erasmus+ del liceo da Vinci, un progetto grazie al quale docenti e ragazzi dell’istituto effettuano attività di job shadowing, di formazione e scambi con studenti di altre nazioni. In questi giorni, dopo che tre studentesse e una docente di conversazione francese sono state ospitate in Francia, al liceo Pierre Mendès-France di La Roche-sur-Yon, in Vandea, due docenti del liceo francese stanno effettuando un soggiorno al da Vinci di Civitanova. Ad accoglierli a Palazzo Sforza, insieme alle professoresse Daniela Ciotti, Edith Orhan e Silvia Gaetani, il sindaco Fabrizio Ciarapica. "E’ un piacere accogliere insegnanti e studenti da tutto il mondo - ha detto il sindaco -. Civitanova è una città culturalmente aperta e questa iniziativa ci consente di far conoscere oltre i confini nazionali, la nostra città e le nostre eccellenze". Nell’occasione, c’è stato uno scambio di doni: il sindaco ha regalato loro una bottiglia di vino dell’azienda di Civitanova "Fontezoppa", etichettato "Annibal Caro", illustre letterato di Civitanova Marche Alta, ricevendo in dono, a sua volta, un Pierreux Brouilly.