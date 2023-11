Documentario su Lorenzo Lotto: il Comune dà l’ok per girare in città

Dopo i diversi set cinematografici che hanno interessato in questi mesi la città di Recanati, ultimo quello con Whoopi Goldberg, ecco che l’amministrazione comunale ha stretto un accordo con una nuova troupe. Si tratta della società Peaktime, agenzia di comunicazione di Numana, che ha proposto la realizzazione di un documentario su Lorenzo Lotto dal titolo "Le Fughe dell’Anima. Lorenzo Lotto e le Marche", ideato da Marta Paraventi e sviluppato dalla casa di produzione Subwaylab. Il documentario mira a far conoscere al grande pubblico la figura del pittore che, nato a Venezia nel 1480, ha scelto le Marche come sua seconda e più vera "patria" e di cui Recanati ospita diversi capolavori: nella sale del museo di Villa Colloredo Mels il Polittico di San Domenico, la Trasfigurazione, l’Annunciazione e la miniatura del San Giacomo Maggiore; nella vicina cattedrale si trova, invece, il San Vincenzo Ferrer. La Giunta comunale ha già data il proprio assenso a assicurata la massima collaborazione per la migliore riuscita del documentario assicurando l’occupazione gratuita del suolo pubblico, l’assistenza del personale comunale, dai Vigili agli operai al personale dell’Ufficio Cultura, la possibilità di interdire al traffico vie cittadine in occasione delle riprese cinematografiche oltre ai permessi parcheggio. Via libera, naturalmente, per il regista e allo scenografo anche per apportare eventuali modifiche ai luoghi prescelti per girare le scene del documentario per renderli più veritieri rispetto al periodo storico in cui Lotto visse. Concesso anche dalla Giunta il proprio patrocinio con l’impegno di inserire il logo del Comune nei titoli di coda e di testa del film. Non resta, quindi, da attendere solo l’arrivo della troupe. Per Recanati si tratta sicuramente di un’importante vetrina di promozione turistica con la valorizzazione delle importanti opere d’arte presenti sul territorio.