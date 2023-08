Domani le note del coro e della New Band

"L’estate per noi fa rima con note, quelle del nostro coro e della nostra New Band". È l’invito dell’associazione musicale Monti Azzurri per domani alle 21 in piazza della Libertà a Sarnano. Il Coro Monti Azzurri e la Monti Azzurri New Band, infatti, si esibiranno per il tradizionale concerto estivo; molto variegato il repertorio. Il coro femminile proporrà tre brani di apertura accompagnati dal pianoforte e dalla tromba del maestro Stefano Rocchetti. "Il coro e la New Band – aggiunge l’associazione - sono patrimonio di tutto il paese e in festival o raduni lo rappresentano portando il suo nome in giro per l’Italia". Info 3351017930.