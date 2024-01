Domani lo sciopero di fonici, trascrittori e stenotipisti forensi: processi a rischio

Processi a rischio, nella giornata di domani: saranno infatti in sciopero fonici, trascrittori e stenotipisti forensi. La protesta riguarda la riforma in atto nel comparto, partita dalla Cartabia, che prevede non solo la registrazione fonica delle udienze, ma anche quella video, con le telecamere. A occuparsi della verbalizzazione sarebbero però non più il personale specializzato che lo fa da anni, ma gli stessi cancellieri. Per questo Filcam Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno indetto lo sciopero. La richiesta del comparto è di avere un tavolo di contrattazione con il ministero della giustizia, e garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e salariali del personale. Da moltissimi anni, il compito di verbalizzare e trascrivere le udienze è affidato alle cooperative, selezionate con un bando nazionale. Il personale è specializzato anche perché il compito è delicato, visto che i verbali finiscono agli atti del processo e ne sono parte essenziale. Domani fonici, trascrittori e stenotipisti garantiranno dunque, a Macerata come in tutta Italia, solo le udienze urgenti, mentre il resto dei processi dovranno essere rinviati.