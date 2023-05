Domani l’ultimo saluto a Palmieri La sorella: "Ciao amore mio grande"

È stato fissato per domani mattina l’ultimo saluto al 56enne di Tolentino Fabio Palmieri (nella foto), colpito da un malore improvviso e trovato senza vita in auto mercoledì. Un giorno e mezzo dopo la morte del suocero, Mario Merlini, l’85enne deceduto lunedì sera, in seguito ad un incidente col trattore. Il funerale di Fabio si svolgerà domani alle 10.30 nella chiesa dello Spirito Santo. Già da ieri pomeriggio, nella camera ardente allestita nella sala del commiato Terracoeli, tantissime persone si sono strette alla sua famiglia: alla mamma Adele, alla moglie Rita, ai figli Lucrezia e Giacomo, alle sorelle Belinda e Chiara. "Un immenso dolore avvolge tutta la mia essenza, anima e corpo... e un grande orgoglio di essere tua sorella mi passa sottopelle – ha scritto quest’ultima in una dedica –. Non devo spiegare, tutti sanno chi era e perché lo dico. Ciao Fà. Amore mio grande". Migliaia i messaggi di affetto per Fabio, grande appassionato di fotografia.