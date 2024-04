Domenica sui pedali fino a Porto Sant’Elpidio: "Primavera in bici" fa il pieno di appassionati Partenza entusiasmante per il festival "Primavera in bici" a Civitanova: oltre 100 partecipanti pedalano fino a Porto Sant’Elpidio. Prossimi appuntamenti in programma per promuovere la mobilità sostenibile.