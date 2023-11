"Domeniche da favola" al via

Sta per ritornare "Domeniche da Favola", la rassegna per i più piccoli della stagione teatrale di Treia. Domenica lo spettacolo d’apertura della settima edizione con "I musicanti di Brema". Questo progetto, come si legge in una nota dell’assessore Davide Buschittari, "è il segno di un’attenzione forte alle attività culturali e in particolar modo al mondo dei bambini e della famiglia. Attraverso il teatro è possibile avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo, al mondo delle emozioni e della fantasia, tanto più necessario oggi, dove realtà e virtualità rischiano spesso di confondersi. La famiglia che va a teatro sia un momento importante di socialità e un’occasione per vivere insieme le emozioni che lo spettacolo dal vivo può regalare".

Quattro sono gli appuntamenti, tutti nella splendida cornice del teatro comunale, con altrettante compagnie professionali tra le più accreditate nel panorama del teatro ragazzi italiano. Lo spettacolo di apertura sarà a cura della compagnia "Accademia Prduta-Teatro Perdavvero" di Forlì, con un lavoro dove l’arte dell’attore si mescola con la musica dal vivo e con le immagini.

Per la prenotazione dei posti si può chiamare allo 0733.218711-218712 dalle 9 alle 13, oppure al 339.2304624 dalle 15 alle 19. Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito www.liveticket.ittonicoservice o al botteghino.