"Don Bosco, è anche merito nostro"

"L’assessore Flavia Giombetti parla di cose che non sa". Civico22, rappresentato dal coordinatore Paolo Dignani (nella foto), si dice soddisfatto per la conclusione della scuola Don Bosco, che rimarrà dov’è e ricorda di aver contribuito, pur dai banchi dell’opposizione, a questo risultato. "Vedasi il tavolo di cui a novembre ci siamo fatti promotori con l’amministrazione – evidenzia Civico22 –. Da qui, tra l’altro, l’elaborazione di un ordine del giorno da approvare in Consiglio per l’individuazione di un’immediata soluzione temporanea per i licei in attesa del campus. È nostro anche il suggerimento al sindaco Sclavi di utilizzare le aule dell’ex orfanotrofio per ospitare, in attesa della ricostruzione, le scuole medie ed elementari da abbattere". Ora però, in un post su Facebook di domenica scorsa, "l’assessore Giombetti attacca scompostamente Civico22 accusandolo di millanteria". "Parla evidentemente di cose che non sa – prosegue Dignani -. Né c’è in effetti alcun dubbio che lei non abbia partecipato (per sua scelta o perché non invitata dal sindaco, non sappiamo) a nessuno degli incontri del tavolo. Ci domandiamo se a spingerla a un tale passo falso sia stato soltanto un ego fuori standard o invece c’è dell’altro. Nel primo caso vogliamo rassicurarla che nessuno (nessuno di noi, almeno) intende rubargli la scena. Nel secondo le consigliamo invece di lasciar stare Civico22 e indirizzare i suoi strali a quelli che considera i veri nemici, magari non troppo lontani da lei".