‘Donare il sangue è donare la vita’: arrivati oltre 200 disegni, il 25 marzo la premiazione degli alunni

Il mese di marzo appena iniziato sarà molto importante per l’Avis comunale di Macerata che lo ha inaugurato esaminando i disegni realizzati dagli alunni delle scuole elementari cittadine. E’ entrata, infatti, nella fase saliente la 15ª edizione del concorso “Donare il sangue è donare la vita”. Oltre 200 gli elaborati inviati all’Avis dagli alunni delle classi quinte. La commissione si è riunita nella sede dell’Avis in via Calabresi ed ha valutato i lavori scegliendo quelli più meritevoli, quindi sabato 25 marzo alle ore 17, nell’Aula Sinodale della Domus San Giuliano, sarà allestita la festosa cerimonia di premiazione. La commissione era composta dal presidente dell’Avis comunale Gaetano Ripani, dalla vice Elisabetta Marcolini, il responsabile del concorso Franco Lorenzetti, Irene Croceri per Banca Macerata, il giornalista Andrea Scoppa e figure del mondo dell’arte e della scuola come Pina Fiori, Cristiana Ricciotti, il maestro Stefano Calisti e sua figlia Veronica.