Dopo la segnaletica, lavori per i marciapiedi

Chiede pazienza ai cittadini l’Amministrazione comunale perché - assicura - alla nuova segnaletica stradale, che è stata predisposta in alcuni tratti della viabilità cittadina, seguiranno le necessarie opere di completamento dei marciapiedi con scivoli e raccordi necessari e la manutenzione del verde a bordo carreggiata. "Per le strade intorno alla città - si legge in una nota del Comune - si stanno eseguendo lavori volti a migliorare la sicurezza stradale all’interno del contributo di 550.000 euro. Interventi a vantaggio degli automobilisti in modo da limitare la velocità ed evitare manovre vietate e pericolose, e a vantaggio dei pedoni segnalando con cartelli e lampeggianti gli attraversamenti pedonali più frequentati". Una puntualizzazione che nasce per assicurare che alla ditta, che ha eseguito, intanto, le sole opere relative alla segnaletica orizzontale e verticale, faranno seguito altre ditte che si occuperanno degli asfalti e dei vari passaggi pedonali rialzati realizzando gli scivoli per eliminare eventuali barriere architettoniche. Le potature di alcune piante, infine, che coprono attualmente segnali e lampeggianti, verranno eseguite da operai comunali se risultano su aree pubbliche, altrimenti saranno invitati ad eseguirle i relativi proprietari.

ast. t.