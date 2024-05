Doppio colpo dei ladri: rubati soldi e sigarette

Due colpi, uno di seguito all’altro, nella tabaccheria di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro: nel primo i malviventi sono riusciti a portare via un po’ di soldi nel registratore di cassa ma è scattato l’allarme e sono stati costretti alla fuga; il secondo va a segno con i ladri tornati a finire il "lavoro": malviventi in fuga con centinaia di stecche di sigarette e un po’ di denaro in contanti che era custodito nel registratore di cassa.

Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno provato a mettere a segno un furto nella tabaccheria "M&S Shop", a due passi dal sottopasso che da corso Vittorio Emanuele conduce in via Indipendenza, non lontano dalla centralissima piazza XX Settembre. Sono riusciti a entrare e hanno puntato al registratore di cassa, dal quale hanno prelevato un po’ di soldi. Ma è scattato un allarme interno e i malviventi sono stati costretti a scappare via, lasciando a metà il loro piano.

La notte dopo, e dunque tra mercoledì e giovedì, i ladri sono tornati. Armati di un piede di porco, hanno forzato la porta di ingresso e sono riusciti a entrare. Questa volta hanno portato via decine di stecche di sigarette e pure in questo caso un po’ di soldi. Poi sono scappati via, facendo perdere le loro tracce. Sul posto, per il sopralluogo, sono intervenuti carabinieri e polizia.

La stima del bottino, comunque, è ancora in corso di accertamento: si parla di migliaia di euro, considerando il quantitativo delle sigarette rubate. Hanno preso le stecche, ma non hanno toccato i gratta e vinci, per motivi di sicurezza, essendo i tagliandi dotati del codice di validazione.

Sono in corso le indagini da parte della polizia per identificare i malviventi che si sono messi in azione all’interno della tabaccheria di corso Vittorio Emanuele. Nessuno tra i residenti che vivono nei pressi dell’esercizio commerciale, a quanto sembra per il momento, si sarebbe accorto di nulla.

Il precedente risale a pochi giorni fa. Nella notte tra venerdì e sabato della settimana scorsa, infatti, due malviventi hanno fatto irruzione nel bar pasticceria Ternana, in via Duca degli Abruzzi, portando via anche in quel caso centinaia di stecche di sigarette e i soldi incassati dalla prevendita dei biglietti per il match Civitanovese-Jesina.