Doppio intervento in centro storico

GAGLIOLE

Avanzano i cantieri per l’attuazione del Piano nazionale complementare (Pnc) al Pnrr a Gagliole. Si tratta di due interventi che puntano a recuperare gran parte del centro storico del borgo e che hanno un importo totale di 1.630.000 euro. Nel primo caso, l’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato a favore del Comune 238.500 euro, come primo acconto dell’importo complessivo (795.000 euro) per un programma di rigenerazione; in cima alla lista c’è la riqualificazione della viabilità del centro storico, che consiste nella sostituzione della pavimentazione esistente con una nuova, in lastre di arenaria. In piazza Zamparini, proprio sotto la Rocca Varano, si sta ristrutturando il fabbricato precedentemente usato come deposito. Sempre sotto la Rocca, un’area destinata alla sosta dei camper a servizio del cuore della città; oltre a due stalli per i camper, saranno realizzati quattro posti auto e una stazione di ricarica elettrica. Altre aree sosta sono previste nelle frazioni Casetre e Selvalagli, quest’ultima da utilizzare anche come parcheggio pubblico. Verrà poi riqualificato anche il Centro di educazione ambientale, che si trova nella riserva naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito, attraverso l’adeguamento dell’impianto antincendio e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Infine nella zona di Madonna della Pieve sorgerà un’area fitness. Il secondo intervento riguarda ancora Casetre: Con gli 835.000 euro a disposizione si sta riqualificando un edificio per cinque alloggi da destinare a residenze per la fruizione turistico-culturale.

l. g.