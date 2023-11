Doppio itinerario alla Marcialonga del Verdicchio

Tornerà domenica la sesta edizione della Marcialonga del Verdicchio di Matelica doc e docg, iniziativa, organizzata da associazione Immaginarea, Pro Matelica e Produttori Verdicchio di Matelica, volta a far conoscere i sapori e i paesaggi della Sinclinale Camerte. Gli itinerari scelti sono due. I gruppi saranno accompagnati da due guide escursioniste abilitate, che li porteranno a scoprire quattro tappe con degustazioni, tre in cantine con vini e prodotti gastronomici locali e una finale in piazza Mattei curata dal Foyer del Teatro. Il ritrovo per tutti sarà in piazza Enrico Mattei alle 9, dove ci si potrà registrare, quindi la partenza si terrà alle 10. Nel primo percorso, di 11 km, si raggiungeranno la cantina Vini Gagliardi, in via Merloni, la Tenuta Cambrugiano delle Cantine Belisario in località Cambrugiano, la Cantina Provima in via Raffaello e rientro in centro. L’altro tragitto, da 13 km, invece andrà alla Tenuta Piani di Rustano quindi alla Tenuta Grimaldi presso Terricoli ed infine all’agriturismo Casa Deimar in località Cecca, con ritorno nella piazza centrale. Per iscrizioni: 333-7956113 o 324-5409497 o 3281846851.

m. p.