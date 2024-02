Dove possono votare i cittadini dell’Ue residenti in Italia

In occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di residenza per i rappresentanti italiani. Per poter esercitare il voto l’iscrizione nelle liste deve essere richiesta, tramite compilazione di apposito modulo, entro l’11 marzo. La richiesta potrà essere presentata a mano all’ufficio Protocollo del Comune in viale Trieste 24 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 , tramite raccomandata indirizzata all’ufficio Elettorale, viale Trieste, 24 62100 Macerata, e via pec comune.macerata.demografici@legalmail.it, anche inviandola da mail semplice. Nel caso in cui la richiesta non sia presentata personalmente, sarà necessario che la stessa sia firmata e accompagnata da copia del documento di riconoscimento. Non è necessario rinnovare l’iscrizione nel caso di sia provveduto precedentemente, anche quando la stessa sia avvenuta in un Comune di precedente residenza. E’ possibile ritirare i moduli per l’iscrizione nelle liste aggiunte presso l’Ufficio elettorale del Comune, contattando il numero 0733 256 420, o scaricarli dal sito www.comune.macerata.it