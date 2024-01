Dove sono i parcheggi e perché usarli: lo studio voluto dal Comune

Il Comune affida un incarico esterno per la redazione di uno studio di progettazione che dovrà servire a mappare i parcheggi della città e a realizzare una campagna informativa sulla loro collocazione. La giunta ha recepito la proposta presentata dall’architetto Francesca Viozzi il 19 dicembre scorso, a fronte di un compenso di 2.600 euro, ha dato l’ok nella seduta del 28 dicembre e la scelta è stata giustificata con il fatto che l’amministrazione comunale "riconosce le crescenti problematiche legate al traffico", che le iniziative riguardanti il settore della viabilità "si stanno orientando anche sul tema dei parcheggi, sia con la ricerca di ulteriori aree da destinare alla sosta ad uso stagionale o permanente, ma anche focalizzando l’attenzione sull’adozione di nuove modalità di utilizzo per agevolarne l’uso anche attraverso la gestione digitale". La giunta parte dall’assunto che "ad oggi la localizzazione delle aree parcheggio Civitanova non è facilmente individuabile dagli utenti che la frequentano occasionalmente" e secondo l’amministrazione "questa mancanza determina un generale peggioramento delle condizioni del traffico in quanto gli automobilisti impiegano tempo nella ricerca di una sosta". Da qui la decisione di affidare alla Viozzi lo studio di progettazione.