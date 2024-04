Droga: controlli negativi al ’Divini’

Controlli a scuola contro la diffusione e il consumo di stupefacenti. Venerdì i carabinieri di San Severino hanno fatto un giro all’Itis Divini, accompagnati da Billy, il cane antidroga della Polizia locale di Tolentino, e dagli agenti della Polizia locale di San Severino. Le pattuglie sono passate tra le aule, nei corridoi e anche all’esterno dell’istituto. Non è stata segnalata la presenza di alcuna sostanza stupefacente. Controlli come questi vengono svolti periodicamente dai carabinieri e dalle forze di polizia nelle scuole, non tanto per sanzionare quanto per prevenire la diffusione delle sostanze stupefacenti, e per ricordare agli studenti che chi utilizza queste sostanze, oltre a compromettere la propria salute, rischia di incorrere in conseguenze sia di tipo amministrativo sia penale.