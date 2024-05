Droga sotto al letto, arrestato un pugliese

Insospettiti dal continuo e insolito viavai di persone, i carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione di Potenza Picena, trovando sotto a un letto una valigia con dentro poco più di chilo e mezzo di marijuana, oltre a due fucili da caccia (uno dei quali con la matrice abrasa). Per questo è finito in arresto un 45enne di origine pugliese (S. V. le iniziali), residente in città. Le accuse per lui sono di spaccio di droga e detenzione illegale di armi.

I fatti sono successi venerdì sera. Ad agire è stato il Nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova. I militari avevano infatti messo sotto osservazione quella casa, perché avevano notato un sospetto andirivieni di gente, a tarda ora. Così hanno rotto gli indugi e sono passati all’azione. Una volta entrati, si sono diretti nella camera del 45enne e hanno rinvenuto sotto al letto una valigia. Dopo averla aperta, si sono resi conto che la loro intuizione era azzeccata. Dentro c’erano nascosti diversi bustoni contenenti marijuana, in totale un chilo e 600 grammi. Non solo: in casa sono stati trovati anche materiali utili per il confezionamento dello stupefacente, tra cui dei bilancini di precisione e numerose bustine in cellophane. A questo punto i carabinieri hanno voluto perquisire un altro locale in uso al 45enne, locale di cui aveva con sé le chiavi. Lì, i militari hanno trovato due fucili da caccia (calibro 12) illegalmente detenuti, di cui uno con la matricola abrasa, perfettamente funzionanti e con numerose munizioni.

Armi e droga sono stati sequestrati, mentre l’uomo è finito in manette per poi essere collocato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che ci sarà lunedì in tribunale a Macerata, come disposto dal sostituto procuratore Rosanna Buccini. Il 45enne è difeso dall’avvocato Renzo Merlini.

La questura ha invece notificato il provvedimento del foglio di via obbligatorio a tre pugliesi (due 20enni e un 30enne), originari delle province di Foggia e Bari, che non potranno più fare ritorno a Potenza Picena. I tre si appoggiavano in un appartamento situato a Porto Potenza, lungo la strada Statale, ma nei giorni scorsi il Nucleo radiomobile aveva perquisito quel locale. E all’interno erano stati ritrovati strumenti elettronici adatti per manomettere e commettere furti nelle auto in sosta, oltre a guanti e passamontagna. Perciò i tre erano stati denunciati dai carabinieri, in quanto ritenuti gli autori di alcuni traffici illegali avvenuti in zona, visto che avevano pure dei precedenti per reati contro il patrimonio.