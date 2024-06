Drogato deruba un’anziana e si schianta

Ruba in casa di una anziana, poi scappa in sella a uno scooter e si schianta, dopo aver lasciato le chiavi nella serratura della porta della malcapitata, che lo hanno reso facilmente identificabile per via del portachiavi. E per finire, era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non poteva non finire nei guai un ladro particolarmente distratto, che è stato portato in ospedale a Torrette ed è stato denunciato dai carabinieri.

Secondo quanto è stato ricostruito dai militari della stazione di Matelica l’uomo, un 56enne già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova per un carico di condanne da scontare, si era intrufolato a casa di una 72enne che vive in affitto a Matelica. L’uomo aveva sfruttato la parentela con la proprietaria dello stabile e il fatto di avere il doppione delle chiavi degli appartamenti, dove svolgeva saltuariamente dei lavoretti di manutenzione. Intrufolatosi all’interno di quello della pensionata, era riuscito a recuperare la somma di 1.500 euro in contanti che la 72enne teneva custoditi in casa.

Ma essendo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che aveva assunto prima del furto, l’uomo ha perso ogni forma di lucidità. Scappando via, infatti, ha lasciato nella serratura le chiavi di cui era in possesso. Dal portachiavi non è stato difficile risalire a chi fosse entrato nell’abitazione. Non contento, è po salito in sella al suo scooter per allontanarsi, ma si è schiantato lungo la strada che da Matelica va verso San Severino. È stato subito soccorso e, dopo le prime cure del caso ricevute al pronto soccorso di San Severino, è stato caricato a bordo dell’eliambulanza e portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per via delle sue condizioni.

Intanto i carabinieri di Matelica nello zaino dell’uomo hanno ritrovato la somma di denaro rubata alla 72enne, che le è stata riconsegnata.

Triplice beffa per il pregiudicato che con una sola mossa è stato denunciato per furto e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, segnalato all’ufficio di sorveglianza di Macerata per il mancato rispetto delle prescrizioni relative all’affidamento in prova, e per giunta ricoverato in ospedale.

