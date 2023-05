Due giorni di festa "Aperitivo Macerata", il viaggio nel gusto fa tappa in dieci locali

Macerata raccontata in dieci aperitivi. È questo lo spirito di Aperitivo Macerata, nato nel 2022 in occasione delle celebrazioni di Macerata Città. I linguaggi del cibo che evolvono è d’altronde il focus di Tipicità Evo, del quale Aperitivo Macerata è un ulteriore frutto. Dieci locali venerdì e sabato proporranno altrettante declinazioni di Aperitivo Macerata nella seconda edizione di "Città di Macerata in Festa". Ci saranno il tagliere crescia gourmet della Rotonda Lounge Bar, il Lord Bio Nature propost da Lord Bio, Reale di Spritz&Chips, "Sano e nostrano" da DiGusto. Ancora, "Un racconto in un piatto" alla Forneria Garibaldi, da Crazy Burger "magnace lo pà!", al Dumpling Bar l’AperiCina, da Beer Bang l’AperiBirra Maceratese, "Alla scoperta del maceratese" al Centrale, e per chiudere Aperi Ice da Almalù. "Questa seconda edizione dell’Aperitivo Macerata è la dimostrazione di un lavoro strutturale che si sta portando avanti – ha commentato l’assessore alle attività produttive Laura Laviano –. Vogliamo accompagnare gli operatori e sostenerli fornendo loro brevi pillole sul galateo e sull’accoglienza, e allo stesso tempo vogliamo che i locali si distinguano per la sicurezza alimentare. È iniziata una collaborazione con il servizio di igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast, che mette a disposizione le proprie competenze". Una giuria venerdì visiterà i locali e valuterà gli aperitivi secondo criteri di tipicità, gusto e presentazione. Nel pomeriggio di oggi avrà luogo un allenamento: gli esercizi partecipanti incontreranno, con l’assessore Laura Laviano, la scrittrice Petra Carsetti, esperta di galateo e accoglienza e la referente del servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast, Caterina Pennesi.

Riguardo alla giuria, il giornalista e gastronomo Carlo Cambi sarà coadiuvato dalla dirigente scolastica dell’istituto alberghiero di Cingoli e dai sommelier di Ais Marche. Novità del 2023 è l’iniziativa organizzata sabato a palazzo Buonaccorsi, in occasione del patto di gemellaggio con Lanciano. L’Aperitivo Macerata sarà protagonista di una degustazione per gli ospiti con la guida di Carlo Cambi e il supporto dei vincitori dell’edizione 2022, My Marca e Almalù, con la collaborazione dell’Associazione cuochi della provincia di Macerata.