Due giorni tra folklore e musica Ecco il festival delle tradizioni

di Lorenzo Fava

"Paesaggiamente" è un festival che vuole valorizzare la tradizione maceratese sotto gli aspetti storici, culturali ed enogastronomici. Andrà in scena in piazza Mazzini dal primo pomeriggio di sabato alla sera di domenica. Organizzato dalle pro loco di Macerata, Piediripa, Casette Verdini, Montecassiano, Monte San Martino, Colmurano, Appignano, Tolentino, Montelupone e San Severino, questo primo festival delle tradizioni, coordinato dall’Unpli Macerata, coniugherà le eccellenze gastronomiche del territorio a spettacoli di folklore e dj set serali, oltre a prevedere un convegno, alle 15.30 di domenica nella sala Cesanelli dello Sferisterio, a proposito delle tradizioni del territorio.

"Abbiamo una bellissima terra, dai monti Sibillini al mare Adriatico, e tanto da dare non solo alla provincia e alla regione, ma a tutta Italia – ha detto Silvia Pazzelli, presidente del comitato provinciale Unpli, che raccoglie le pro loco, ringraziando la Regione, il Consiglio e tutti gli enti che collaborano e patrocinano l’iniziativa –. Speriamo di coinvolgere in futuro tutte le 40 pro loco della provincia e di fare squadra con tutte quelle delle Marche". "Quando mesi fa è giunta la proposta per questa due giorni, l’abbiamo accolta in maniera entusiasta – racconta Riccardo Sacchi, assessore agli eventi e al turismo –, sarà una festa di virtuosa sinergia tra enti e sensibilità diverse, anche sul fronte del turismo sostenibile". "Le pro loco sono la vera espressione del territorio, l’essenza, in nuce, delle tradizioni popolari, fatte di proverbi, balli e pasti – sostiene Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa –. Sono le nostre radici, che vanno potenziate e valorizzate". "Negli ultimi tre anni le pro loco sono state sopite, ogni provincia deve puntare su ciò che meglio la rappresenta. Nel maceratese, la tradizione", ha detto poi il presidente dell’Unpli regionale, Marco Silla. Oltre ai prodotti gastronomici delle dieci pro loco che hanno aderito all’iniziativa, nella due giorni di piazza Mazzini saranno presenti anche gli stand di birra artigianale a cura dell’Associazione birrifici marchigiani e un raduno di Vespe organizzato dal Vespa club. Con gli spettacoli di folklore, portati il sabato dai gruppi Li pistacoppi, Laccio d’amore, Casadei e La martinicchia e la domenica da Urbanitas apiro, folk spoletino e La pacchianella, anche la comicità avrà la sua parte, con il duo Lando&Dino e i Vinci&sgrassi. Saranno presenti in piazza anche simulatori di guida. A chiudere le due serate, dalle 21.30, saranno dei dj set, con Gioele Mazza, Luca Moretti e Alex Sblendorio il sabato, mentre la domenica l’animazione sarà a cura del Latin Style. Info su www.paesaggiamente.it.