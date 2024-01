Due serate dedicate alla danza con Spellbound e Mauro Astolfi: "L’arte della fuga" al Lauro Rossi

Spazio alla danza domani e giovedì, alle 21, al teatro Lauro Rossi con "L’arte della fuga", uno spettacolo di Spellbound, per la coreografia di Mauro Astolfi, le musiche di Bach e arricchito dalla musica originale di Davidson Jaconello. "L’arte della fuga", realizzata nell’ambito della stagione teatrale promossa da Comune e Amat, è una delle più emblematiche ed enigmatiche opere di Johann Sebastian Bach. Se, da un lato, è un’opera senza un assetto definitivo in quanto non fu mai terminata dal compositore, dall’altro questo senso di indeterminatezza è dato anche dall’assenza di indicazione di un organico strumentale specifico per l’esecuzione del lavoro. "Una fuga è fatta ad arte – nota Astolfi – se nessuno se ne accorge. Se anzi che scappare da qualcosa o qualcuno, mi confondo con gli altri, mi vesto come loro, uso le loro parole. Per non farmi trovare non c’è niente di meglio che cambiare le mie abitudini, trovare sempre un muro dove nascondermi e lì incontro sempre qualcun altro che è fuggito da qualcosa. La fuga può mascherare la realizzazione di un desiderio o forse è l’unico modo consentito di scappare da un mondo che mi crea imbarazzo. La mia fuga in realtà è un’antifuga, è una prospettiva". Info e prevendite alla biglietteria dei Teatri, 0733.230735 o 071.2072439. Biglietti anche sul circuito vivaticket.