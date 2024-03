È di Scalzo il mirtillo più grande del mondo

Il mirtillo più grande del mondo pesa oltre 20 grammi ed è appena entrato nel guinness dei primati, grazie all’ingegno della sua creatrice, la portorecanatese Jessica Scalzo. Dopo essersi laureata in Scienze agrarie nel 2001 e aver conseguito, nel 2004, il dottorato di ricerca in miglioramento genetico all’Università Politecnica delle Marche, Jessica Scalzo si è trasferita in Nuova Zelanda. Proprio lì ha svolto parte del suo lungo percorso di ricerca accademica e universitaria con il dottorato, per poi lavorare all’istituto "Plant and Food Research". Successivamente ha fatto i bagagli ed è andata in Australia, dove vive tutt’ora con suo marito, anch’egli italiano, e i due figli, Luca, nato in Nuova Zelanda, e Viviana, nata in Australia. Qui, Jessica lavora all’interno dell’azienda Costa, nella sezione "Berries International", e dal 2013 dirige la sezione miglioramento genetico del mirtillo. Tra i suoi obiettivi c’è quello di inventare nuove varietà e possiamo dire che il suo lavoro ha dato – letteralmente – ottimi frutti come il mirtillo da guinness della varietà di nome "Eterna".