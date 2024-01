È festa Civitanovese. Chiesanuova giù dal trono

CHIESANUOVA

0

CIVITANOVESE

1

Chiesanuova: Fatone, Corvaro (14’st Bruffa), Iommi, Badiali (43’st Bonifazi), Canavessio, Monteneri, Pasqui (26’st Trabelsi), Crescenzi (26’st F.Carnevali), Sbarbati, Mongiello, Tanoni (32’st Morettini). All. Mobili

Civitanovese: Testa, Candia (29’st Franco), Cosignani, Visciano, Ruggeri, Pasqualini, Buonavoglia (34’st Ercoli), Domizi (29’st Mangiacapre), Brunet (44’st Giordani), Becker, Bagnolo (21’st Strupscheki) All. Alfonsi

Arbitro: Lo Sapio di Molfetta

Reti: 33’ Bagnolo

Note: spettatori 600 circa; ammonito Pasqui, Crescenzi, Domizi, mister Mobili; corner 2-4; recupero 1’ e 5’

di Andrea Scoppa

La miglior difesa prevale sul miglior attacco e di corto muso 0-1 la Civitanovese si prende la vetta. Lo scontro al vertice a Villa San Filippo decreta nuovi padroni dell’Eccellenza i granitici rossoblù e condanna pure troppo un Chiesanuova applaudito. Una partita equilibrata e bella tosta, con botta e risposta continui come nel pugilato, tra due pesi massimi. Senza Defendi al centro dell’attacco, al team di Mobili è mancato l’ultimo guizzo per sbloccare o recuperare (venivano da tre rimonte di fila) ed è così maturata la prima partita interna senza segnare. Chapeau per la formazione di Alfonsi che si presentava con molte e importanti assenze tra infortuni e squalifiche. La Civitanovese dunque si porta a 33 punti, +3 sul Chiesanuova e arriva al derby con la Maceratese col vento in poppa. Squadre in campo col 4-3-3, nella Civitanovese viene arretrato Ruggeri e davanti ci si affida agli argentini. La prima palla-gol è del Chiesanuova ed è notevole, Mongiello però calcia su Testa in uscita. L’incontro è equilibrato poi al 33’ Candia crossa dalla destra e Bagnolo anticipa tutti per lo 0-1 pesante. I padroni di casa non ci stanno e nel finale rieccoli con un’azione insistita, prima Testa e poi un difensore salvano su Badiali e Mongiello.

La ripresa rimarrà un botta e risposta. Apre Becker, Fatone ribatte, quindi al 22’ su punizione Monteneri in spaccata manda alto sottoporta. La Civitanovese, guidata da Becker, replica subito con una doppia occasione, prima il tiro di Candia si stampa sulla traversa, poi out Ruggeri dal dischetto. E’ la volta dei subentrati, pericolosi Morettini (Testa c’è) e Strupscheki (fuori di poco). Il big match resta in bilico fino al 96’, ma il risultato non muterà più.