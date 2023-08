E stasera 40 opportunità di un "aperitivo all’opera"

La città è pronta a immergersi in una serata "rosso Carmen", evocando le atmosfere vibranti e coinvolgenti della Spagna. Tutto pronto per la prima edizione di "Aperitivo all’opera", l’appuntamento organizzato dal comitato Gastronetwork, con il sostegno del Comune, di Confcommercio Marche Centrali e di Confartigianato, che stasera vedrà coinvolti 40 bar e ristoranti della città.

Il fil rouge sarà appunto il colore rosso che evoca l’amore e il fuoco e che, grazie a effetti speciali, creerà un’atmosfera vibrante e coinvolgente nelle principali vie e piazze di Macerata. Per l’occasione, per tutta la serata, anche lo Sferisterio sarà illuminato di rosso. Ecco i 40 locali aderenti che, dalle 19, proporranno un aperitivo inedito: Centrale, Magacacao, Porchetteria Centrale, Lord Bio, Burning, Spulla, Birreria Fabric, Di Gusto, McFast, Sugo, Hab, Basquiat, Bifolchi Divini, Spritz&Chips, Ca’baret, Samo, Vere Italie, Bar Ginetta, Civico 37, il Quartino, Caffé Corso, Macerata Spiriti Conviviali, Da Silvano. In piazza Mazzini ci si potrà fermare da pizzeria Scalette, Beer Bang, Tempo Scaduto, Bel Mondo, Zerodiciannove, Napoli’s. In corso Cairoli e zone limitrofe hanno aderito Casa del Caffè, Caffettone, Crazy burger, Osteria Agnese, Old Wild West. In corso Garibaldi, invece, saranno aperti per un aperitivo "in rosso" la Forneria Garibaldi, bar Ezio, pizzeria Roberta, MaMò, Maia Fucina Gourmet e Towanda.

Inoltre sarà possibile fare shopping nei negozi del centro storico che rimarranno aperti per tutta la serata. E poi ancora musica, danze e animazione nei locali e tanto altro ancora per un appuntamento dedicato all’opera lirica e alla protagonista del capolavoro di Bizet andata in scena in questi giorni allo Sferisterio. All’interno dell’iniziativa, inoltre, in piazza della Libertà e per le vie cittadine, saranno presenti dei punti #Lifeaddicted, realizzati in collaborazione con Stammibene e Croce Rossa, per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dell’incidentalità stradale correlata ad alcol e droga. Dalle 21, poi, sarà possibile effettuare alcol test in forma anonima e gratuita e ricevere informazioni sul progetto.