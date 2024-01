’Ecce novum gaudium’ in cattedrale con la Cappella Musicale di Macerata

di Antonio Tubaldi

La cattedrale di San Flaviano di Recanati ospiterà domenica alle 18 la Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccia, in collaborazione con l’organista Andrea Campolucci, che si esibirà nel concerto "Ecce novum gaudium". Il concerto, che ha avuto il patrocinio del Comune di Recanati, prende in prestito il titolo di uno dei canti natalizi che aprirà il programma musicale e sarà preceduto alle 17 dalla celebrazione eucaristica e anche in questa occasione sarà la Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata a rendere più suggestiva la funzione religiosa. "Ecce novum gaudium" è tratto dalla raccolta "Piae Cantiones" selezionati da Jacobus Petri Finno e pubblicata nel 1582 a Greifswald, cittadina attualmente in Germania nord-orientale. La Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata e Andrea Campolucci all’organo "Vegezzi-Bossi" del Duomo San Flaviano di Recanati dialogheranno in musica alternando brani per solo organo, per coro a cappella, coro e organo nonché l’esecuzione di preludi e postludi organistici a mo’ di intonazioni, pratica in uso in particolare nel XVII secolo. Andrea Campolucci è nato a Senigallia e qui giovanissimo si iscrive al corso di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio "Gioacchino Rossini" di Pesaro dove si forma sotto la guida di Andrea Freddini e di Serenella Secchiero. Oggi è organista titolare della Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto. La Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata, esiste ed opera nella chiesa principale del capoluogo maceratese fin dal 1530. Il Capitolo della Cattedrale ha sempre chiamato per concorso i suoi direttori tra i quali spiccano Andrea e Francesco Basilj (dal 1789 al 1803), Domenico Concordia (1875-1882), Antonio Brunetti (dal 1816 al 1826), Luigi Bittoni (fine secolo XVIII). In tempi più recenti due personalità di spicco hanno diretto il coro del duomo: Oreste Liviabella, organista e direttore della Cappella Musicale, padre del più conosciuto Lino Liviabella, e Luigi Calistri, organista della Cattedrale dal 1954 al 1983. Successivamente la direzione della Cappella Musicale fu affidata a Don Fernando Morresi fino alla prematura scomparsa avvenuta nel 1988. Dal maggio 1993 la Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata è diretta da Carlo Paniccià. Come sempre una proposta musicalmente non scontata grazie all’esecuzione di antichi inni natalizi che per l’occasione saranno presentati nella loro versione originale.