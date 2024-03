Ecco il progetto: "Prevenzione a regola d’arte"

"Prevenzione a regola d’arte" è il progetto sviluppato e promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Praxis. L’iniziativa vuole offrire a bambini, ragazzi e famiglie un percorso stimolante che unisca lo sviluppo personale alla musica, al teatro e all’arte. L’obiettivo è coinvolgere diverse fasce d’età attraverso attività mirate e dedicate come il Circus lab e il corso di educazione all’ascolto. "L’associazione Praxis vuole offrire attività gratuite alla cittadinanza volte alla formazione personale e alla sensibilizzazione su temi di benessere psichico e sociale, come fa ormai da più di 20 anni – ha detto il presidente dell’associazione Paolo Scapellato (foto) –. Le espressioni artistiche e creative, come appunto la giocoleria, la musica e l’ironia, sono strumenti preziosissimi per lo sviluppo delle competenze psichiche e sociali". Circus Lab è un percorso esperienziale strutturato in sei incontri e dedicato alla classe quarta e quinta dell’istituto San Giuseppe. Prevede, tramite l’esperto Matteo Pallotto, il coinvolgimento dei bambini nella conoscenza di arte circense, giocoleria e magia. Il corso di educazione all’ascolto musicale è un percorso formativo di due ore (con cadenza settimanale) che favorisce l’ascolto attivo della musica, promuove la conoscenza della cultura musicale e sviluppa le competenze personali e professionali. Il corso è tenuto dal docente Alberto Ricci, musicista. "Si tratta di un progetto in cui vengono riconosciuti il valore educativo dell’espressione artistica in tutte le sue forme e la valenza pedagogica di un percorso che mira a completare la formazione degli individui in armonia con sé stessi in maniera creativa ed empatica", ha commentato il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro. Per informazioni è possibile contattare il numero 0733234359 o scrivere una mail a segreteria@associazionepraxis.it.