Ecco l’ordine di processione in mare

Otto pescherecci della flotta a strascico civitanovese e una vongolara, l’Azzurra I^ di Joey Beruschi, scorteranno il Predatore in mare in occasione della processione in onore del patrono San Marone. L’appuntamento è per le 18 del 16 agosto a Civitanova. L’ordine di uscita degli scafi dal porto è stato sorteggiato nella sala del mercato ittico, presenti (a mo’ di garanti) due militari della Capitaneria di porto. A estrarre dal bussolotto i numeri abbinati alle barche ha provveduto Luisa Ferraccioni, vicedirettrice del Mercato. La lista è stata stilata da Rosa Berdini della Pro Loco, una delle associazioni chiamate a insaporire "San Marone in festa" con le iniziative collaterali. Il Predatore di Sergio e Andrea Gaetani, già aduso a trasportare le reliquie del santo patrono accogliendo a bordo il vescovo Rocco Pennacchio e le autorità civili e militari, verrà seguito in successione da Dante Padre, Braveheart, Maria Madre, Fratelli Medori, Gladiatore I°, Azzurra I^, Nonno Lisà, Minello Padre dell’assessore Francesco Caldaroni (c’era anche lui ieri) e Albatros Selvaggio. Un paio di questi pescherecci sono a rischio forfeit, essendo al momento bloccati nei cantieri per lavori di manutenzione. Nei giorni del 15-16-17 agosto la Pro Loco curerà in area portuale il contorno "laico" della festa: mercatini, street food e giochi gonfiabili per bambini, dalle 18 in poi. In serata, dopo le 21.30, spazio anche alla musica dal vivo. I protagonisti: l’Alessandra Doria Band il 15, Lando e Dino il 16, Radio Linea con Eddy Masterjoy e David Romano il 17. Ci sarà spazio anche per la Marguttiana e per una mostra fotografica. Interessante pure il contributo, in quegli stessi giorni, dell’Associazione Mutatio Aps che, costituitasi pochi mesi fa, era rappresentata ieri dalla presidentessa Luisella Cellini. La sua vocazione: sublimare il talento manuale (all’uncinetto, soprattutto) mettendolo al servizio degli altri e di una socialità attiva. Una esposizione di questi lavori darà la misura del primo step dell’ambizioso percorso. Nella foto: organizzatori della festa, armatori e altri protagonisti del sorteggio di ieri nel mercato ittico.