Edison ed Hera chiedono 61mila euro alla Provincia

La Provincia ha deciso di costituirsi in giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata per resistere ai ricorsi presentati a Edison Energia Spa e da Hera Comm Spa, che rivendicano la restituzione di somme pagate a titolo di addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica. Edison Energia Spa chiede la condanna della Provincia di Macerata al rimborso della somma di 53.511,42 euro, oltre interessi, relativa all’anno 2011; Hera Comm Spa chiede la condanna della Provincia di Macerata, e in via subordinata dell’Ufficio Dogane di Civitanova, al rimborso della somma di 7.505,30, oltre interessi, relativa agli anni 2010 – 2011. Complessivamente la Provincia, dovrebbe sborsare oltre 61mila euro più interessi, ma non è affatto detto che questo accada. Anzi. L’addizionale all’accisa è stata introdotta nel 1988 con l’obiettivo di trasferire risorse agli enti locali. Fino al 2000 le somme riscosse venivano versate nel Fondo della tesoreria centrale dello Stato per poi essere ripartite a Comuni e Province. Successivamente, quella sotto i 200 kW viene versata alle Province, mentre sopra ai 200 kW all’Agenzia delle Dogane. Una direttiva europea, però, ha reso l’addizionale incompatibile, e la norma istitutiva dell’addizionale è stata disapplicata dal 1° aprile 2010 (termine entro il quale gli stati membri dell’Ue dovevano uniformarsi). Di qui le richieste dei consumatori finali per avere il rimborso dalle società fornitrici dell’accisa corrisposta. I fornitori, di conseguenza, quando i consumatori finali hanno ottenuto il rimborso, hanno a loro volto chiesto il rimborso per i consumi sotto ai 200 kw alle Province e per i consumi sopra i 200 kw all’Agenzia delle Dogane. Ed è proprio quest’ultima, secondo una copiosa giurisprudenza e numerose sentenze, che può essere chiamata in causa per il rimborso, visto che spetta ad essa la potesta` impositiva dell’addizionale sull’accisa, mentre la Provincia è solo ente beneficiario che ha incassato l’importo.

