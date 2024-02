Educazione finanziaria con i Giovani Democratici

pIl circolo dei Giovani Democratici organizza un incontro, oggi alle 18.30 al Labs in vicolo Monachesi, sull’educazione finanziaria. Invitando un consulente finanziario, si cercherà di fare chiarezza su quello che sta accadendo sia nel campo pensionistico che su quello degli investimenti pensati per i giovani, e quali possono essere gli strumenti per la tutela. "I giovani fanno molta fatica a risparmiare per mettere qualcosa da parte, figuriamoci pensare agli investimenti. Questo ambiente di instabilità ha fatto si che crescessimo evitando di pensare in maniera programmatica e strutturata a un domani ma vivendo giorno per giorno, sperando con rassegnazione che il domani sarà meglio", scrivono dal circolo. "Parleremo di fondi pensione e investimenti, oltre che di Etf, criptovalute, trading online, trading automatico e come evitare le truffe".