Efficientamento energetico: ultimati i lavori nelle scuole ’Campiglia’ e ’Dalla Chiesa’

Efficientamento energetico, completati interventi per 150mila euro nelle scuole. Si sono concluse due azioni, finanziate grazie al Pnrr, nelle scuole dell’infanzia "Campiglia" e "Carlo Alberto Dalla Chiesa". Il primo intervento, per 45mila euro, ha previsto la sostituzione di tutti i cassonetti esistenti con quelli coibentati con polistirene interno e rivestiti in fibra-cemento nelle parti a vista. Sostituiti anche i vecchi avvolgibili in Pcv e realizzato un controsoffitto autoportante in cartongesso isolato internamente con rotoli di lana minerale. Il controsoffitto è previsto negli ambienti della sala mensa e anche nei bagni dei bambini nonché nel disimpegno aperto verso la sala mensa. Realizzata, infine, una controparete isolata costituita da pannelli pre-accoppiati di cartongesso e pannelli di polistirene nella sala mensa. I lavori, diretti dall’architetto Mirco Vita, sono stati realizzati dalla Edilplamed. Alla scuola "Dalla Chiesa" di Villa San Filippo, invece, il progetto (eseguito dalla Esedra srl per 105mila euro) ha previsto l’isolamento della facciata sud limitatamente alla parte centrale fino alle logge e quindi alle parti laterali interne alle logge stesse, tramite il sistema a cappotto esterno, la sostituzione di tutti gli infissi e l’installazione di schermature frangisole motorizzate. E’ stato, quindi, realizzato un impianto elettrico esternamente alla pareti degli ambienti.