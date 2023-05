"Electric Guitarlands", il chitarrista Basili vince la prima edizione

È andata in scena venerdì e sabato scorsi al teatro bar di Villa Potenza la finale della prima edizione dell’Electric Guitarlands, evento tributo alla chitarra rock e contest al contempo. La gara è stata vinta dal giovane chitarrista romano Andrea Basili, scelto, fra otto finalisti provenienti da tutta Europa per suonare, da una giuria formata da da personaggi del mondo della musica come Gus G., Michael Angelo Batio, Rowan Robertson, Andrea "Andy" Martongelli e altri. "L’Electric Guitarlands è un bellissimo progetto che ha avuto un ottimo inizio. C’è stata una grande partecipazione da tutta Europa. Questa è solo la prima edizione e speriamo che ce ne saranno molte altre in futuro", hanno sottolineato gli organizzatori.