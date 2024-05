Eletta la nuova Rsu dell’azienda Nova Group

Partecipate (con l’82% dei 41 lavoratori) le elezioni per la nomina delle rsu (rappresentanza sindacale unitaria) dell’azienda Nova Group, società Consortile che opera all’interno della logistica del sito Poltrona Frau a Tolentino. Lo scrutinio ha decretato tutti e tre i seggi alla lista Filt Cgil, che elegge: Igino Casadidio, 52 anni, Alberico Frifrini, 57 anni (anche membro dell’assemblea provinciale Filt) e Nicola Serrani, 39 anni (anche membro della segreteria provinciale Filt). Soddisfatto il segretario provinciale Filt Cgil Macerata Angelo Ceccarelli, ricordando il "lungo percorso iniziato ormai due anni fa che ha portato a questo importante risultato", ricordando "l’importanza cruciale dello sciopero di tutti e 41 lavoratori (allora soci) dello scorso 30 gennaio". La rivendicazione principale era stata appunto quella di essere assunti direttamente come dipendenti così da essere inquadrati senza deroghe all’interno del Ccnl, cosa che è avvenuta dal primo marzo. Casadidio, Frifrini e Serrani saranno in carica per tre anni, fino a maggio 2027, e molti sono gli argomenti che finiranno sul tavolo: da una "maggiore chiarezza rispetto all’organigramma aziendale all’apertura di un percorso imminente rispetto all’inquadramento specifico di ogni lavoratore".