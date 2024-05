Elettricista e geometra in due aziende a Corridonia

Azienda installazione impianti energie rinnovabili di Corridonia cerca elettricista con esperienza per coordinamento/gestione team lavoro e cantieri. Preferenziale attestati Pes Pav Pei. Richiesto diploma installatore elettromeccanico o simile, patente B, auto, domicilio non distante. Tempo pieno e determinato trasformabile (cod. off. 18932/6). Azienda installazione impianti energie rinnovabili di Corridonia cerca geometra junior con esperienza anche minima. Richiesto utilizzo Autocad e pacchetto Office, patente B, auto, domicilio non distante. Tempo pieno e determinato trasformabile (cod.off. 18932/7). Azienda installazione impianti energie rinnovabili di Corridonia cerca ingegnere edile con esperienza, conoscenza programmi Primus/Acca o simili, patente B, auto propria, domicilio non distante. Tempo pieno e determinato (codice offerta 18932/8). Azienda di Macerata cerca impiegato/a addetto contabilità preferibilmente con esperienza. Diploma o laurea in materie economiche, inglese fluente, patente B, max 50 anni. Sei mesi trasformabili (cod. off. 381349/12). Cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it con codice offerta.