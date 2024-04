Elezioni, centrodestra unito su Giustozzi

Il centrodestra di Montecassiano unito, nel rispetto delle sue componenti, è determinato ad appoggiare Alberta Giustozzi, prima candidata sindaco nella storia di questo Comune. Attraverso un comunicato, hanno ribadito il loro sostegno Massimo Belvederesi per Fratelli d’Italia, Luca Buldorini per la Lega, Gianluca Pasqui per Forza Italia e Luca Marconi per l’Udc. A Montecassiano è nato un progetto civico, ’Obiettivo Comune’, che vede in Alberta Giustozzi la massima espressione di novità, con una proposta amministrativa innovativa rispetto al passato. "La scelta di appoggiare Alberta – scrivono gli esponenti della coalizione – è venuta dopo un’attenta riflessione e valutazione dei temi oggetto di programma e analisi dei bisogni del territorio. Alberta Giustozzi ha saputo manifestare un’energia coinvolgente, che sta portando i più a condividere il suo percorso, che ha come obiettivo primario essere amministratore di tutti, attraverso l’ascolto delle necessità dei residenti". "Abbiamo voluto rimarcare l’importanza della collaborazione tra i cittadini e lo abbiamo

fatto per il bene e per il cambiamento che a Montecassiano dopo 10 anni crediamo sia necessario per tanti motivi. Mi sento di ringraziare coloro che sono riusciti a costruire un progetto così aperto e nuovo" ha dichiarato il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Belvederesi. "Credo che Montecassiano sia fondamentale per lo sviluppo dell’intera valle del fiume Potenza e per il lavoro che Provincia e Regione stanno mettendo in atto per far crescere tutti i territori attraversati dal fiume – ha aggiunto Buldorini, vice presidente della Provincia e responsabile provinciale della Lega –. La collaborazione tra le amministrazioni sarà fondamentale, per questo una figura civica senza appartenenze di partito crediamo sia la scelta giusta per Montecassiano, che

dopo 10 anni di isolamento amministrativo e mancata partecipazione ai tavoli istituzionali merita qualcosa in più". "Siamo convinti che a Montecassiano ci sia voglia di cambiamento", sono le parole di Pasqui di Fi. Luca Marconi rivendica l’importanza di una coalizione unita che possa collaborare per garantire i servizi essenziali a chi vive in condizioni socio-economiche difficoltose.