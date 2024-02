Elezioni sindacali all’Atac: la Fit Cisl fa il pieno di preferenze con Illuminati e Menghini

Elezioni sindacali all’Atac di Civitanova, per la seconda volta consecutiva la Fit Cisl ottiene il numero maggiore di preferenze. Moreno Illuminati, con 11 preferenze, e Mauro Menghini, con 3, saranno, per i prossimi tre anni, alla guida della rappresentanza sindacale, che lavora quotidianamente per per dare voce, tutela e assistenza a chi lavora. Le elezioni della rappresentanza sindacale si sono svolte nella giornata dell’altro ieri. Erano 29 gli aventi diritto al voto. La Fit Cisl ha ottenuto 14 voti su 25 votanti del settore trasporti dell’Atac, staccando Faisa Cisal che si è fermata, invece, a 10 voti. Tra gli impegni del sindacato quello di tutelare quanto più possibile gli autisti, con azioni pragmatiche e concrete, nel segno della disponibilità all’ascolto e del senso di responsabilità, mettendo al centro di ogni scelta la persona e il lavoro. In questo modo sarà possibile anche migliorare, giorno dopo giorno, i servizi rivolti ai cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico.