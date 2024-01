Elio canta Iannacci, pienone all’auditorium

Un altro successo che rispetta i pronostici arriva per la stagione teatrale dell’auditorium Benedetto XIII a Camerino, dove martedì sera è andato sold out lo spettacolo di Elio, il cantautore, comico, istrione, dal titolo "Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci". Ben 500 persone per lo spettacolo e file fuori dal botteghino. Sulle canzoni di Jannacci, Elio ha fatto da raccontastorie con episodi di comicità quotidiana con spunti di autoriflessione e per un sorriso. Tra i 5 elementi della talentuosa orchestra c’era Sophia Tomelleri, milanese, vincitrice del prestigioso Premio Massimo Urbani nel 2020 proprio nella città ducale dove ha legami affettivi. Soddisfatta l’assessore Antonella Nalli: "La stagione sta dando i suoi frutti. Davvero il massimo. Il cartellone variegato abbraccia tutti i gusti del Benedetto XIII che era il pubblico del teatro Marchetti. L’idea la danno i numeri in termini di abbonamento e di pubblico che vediamo ad ogni spettacolo". Approderà martedì 20 febbraio 2024 con la regia di Antonio Zavatteri e in scena Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai, "Vicini di casa", adattamento di una pièce delllo spagnolo Cesc Gay. Mercoledì 24 marzo 2024 tocca a Simone Cristicchi con "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", scritto con Simona Orlando.