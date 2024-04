Emergenze in mare: pronto il gommone dei vigili del fuoco

In acqua il nuovo gommone di soccorso dei vigili del fuoco, che servirà per gli interventi in mare, in modo particolare quando prenderà il via il presidio acquatico dei vigili del fuoco nei mesi estivi. Nella tarda mattinata di ieri il varo del mezzo acquatico in zona portuale, un mezzo che era stato "svelato" per la prima volta in occasione della festa di Santa Barbara, lo scorso 4 dicembre. Erano presenti i vigili del fuoco di Civitanova e alcuni dei colleghi arrivati dal comando di Macerata, il direttore regionale dei vigili del fuoco Cristina D’Angelo e don Sergio Criscione, parroco di Fontespina, che ha dato la sua benedizione al mezzo acquatico dei vigili del fuoco. Il nuovo gommone, che ha una capacità operativa entro le 6 miglia, è attraccato sul pontile dei mezzi di soccorso, dove si trovano anche quelli della Capitaneria di Porto e il secondo gommone, più grande, con una capacità operativa fino a 12 miglia, dei vigili del fuoco. Ieri, nella caserma del distaccamento dei vigili del fuoco, in via Aldo Moro, sono stati individuati anche dei locali che faranno da base operativa per le unità cinofile sempre pronte ad intervenire in caso di emergenza, e per i droni, una nuova realtà che si sta rivelando molto utile nelle emergenze.

Chiara Marinelli