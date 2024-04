Ennesima chiusura in centro storico. Anche "Mila" saluta corso Matteotti

Un’altra vetrina vuota, l’ennesima, in centro storico a Macerata. Lungo corso Matteotti ha chiuso i battenti il negozio di abbigliamento "Mila". Si tratta dell’ultima di una lunga serie di attività che salutano il salotto buono della città. Nella stessa via, dove qualche settimana fa ha interrotto la sua attività anche il bar Moa Project, sta per abbassare le saracinesche anche un altro negozio di abbigliamento, Camomilla di Marta Mastrovito.

È di questi giorni poi la chiusura de "Il Pozzo", nel vicino vicolo Costa, un locale che ha fatto la storia del centro di Macerata. In tantissimi sabato hanno affollato il ristorante, nella serata intitolata "Semplicente grazie", per godersi i revival musicali e ricordare le mille avventure vissute lì. Ora arriva anche lo stop di "Mila", l’ennesimo campanello d’allarme per il commercio dentro le mura. Da tempo le sorelle Scarabotto, titolari del negozio, volevano spostarsi in un locale più centrale e visibile, visto che l’attuale posizione risultava penalizzante, anche perché corso Matteotti è isola pedonale e le auto non possono passare. Per questo le proprietarie di "Mila" hanno deciso di continuare solo con i due punti vendita che hanno da tempo a Sforzacosta e al centro commerciale di Piediripa, dove si registra un giro di clienti più ampio. Le frazioni, insomma, garantiscono un afflusso maggiore del centro.

Ma quello di questi giorni potrebbe essere solo un arrivederci e non un addio definitivo. Le titolari restano, infatti, molto legate al centro storico e se riusciranno a trovare una location più centrale e fruibile, potrebbero decidere di riaprire dentro le mura.

re. ma.