Enrico Medi proclamato venerabile da Papa Francesco

Il professore e fisico di origini portorecanatesi Enrico Medi è stato proclamato venerabile da Papa Francesco. E oggi, in occasione del 50esimo anniversario dalla morte, sarà celebrata una messa in suo ricordo nella chiesa dei Cancelli a Senigallia, alla presenza di monsignor Franco Manenti, vescovo della diocesi di Senigallia. La celebrazione religiosa concluderà così il ciclo delle iniziative dedicate alla memoria di Enrico Medi, scienziato, padre costituente, membro del primo Parlamento della Repubblica, docente universitario, direttore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e vicepresidente dell’Euratom. Oltre a tutto questo, era un uomo di grande fede, capace di realizzare una sintesi tra i tanti aspetti della vita ed è tutt’ora punto di riferimento etico, politico e religioso. Medi nacque a Porto Recanati il 26 aprile 1911 e morì a Roma il 26 maggio 1974. Ha vissuto alcuni anni a Belvedere Ostrense (nell’Anconetano), paese nel quale il 18 maggio è stata realizzata una manifestazione dedicata ai giovani, con la presenza degli studenti delle scuole marchigiane intitolate a suo nome per ricordare i tratti più attuali del suo pensiero.