Erba alta e degrado intorno all’impianto

Nemmeno in occasione dell’ultima partita di campionato, della promozione in D, il Comune è riuscito a garantire un Polisportivo ‘vestito’ a festa. Su più della metà del perimetro dell’impianto sono state lasciate le erbacce perché, qualcuno il giorno prima della gara ha tagliato i cespugli soltanto sul lato est dello stadio, lasciando intatta la vegetazione spontanea che, copiosa, cresce a ridosso delle mura sugli altri versanti. Anche la ristrutturazione dei bagni dell’impianto non è ancora ultimata. I lavori sono stata affidati dall’amministrazione comunale il 4 marzo, e la ditta che si è aggiudicata l’appalto da 108.000 euro, aveva sessanta giorni di tempo per consegnare l’opera, così il cantiere è ancora in corso e domenica con lo stadio invaso da più di quattromila persone chi ha avuto bisogno della toilette si è dovuto ancora una volta accontentare dei bagni chimici.