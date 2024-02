Esce dai domiciliari per rubare: arrestata

Era agli arresti domiciliari, ma aveva approfittato di un permesso di uscita per mettere a segno un furto. Per questo è finita in carcere una 42enne moldava residente a Macerata. Durante le attività di contrasto ai furti, a Francavilla d’Ete nel Fermano, i Carabinieri della Stazione di Montegiorgio, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Macerata, hanno arrestato una donna per l’aggravamento dei domiciliari cui era sottoposta. Il provvedimento è dovuto dal comportamento della 42enne, che durante un permesso di uscita per recarsi al Centro per l’impiego di Piediripa, avrebbe commesso un furto in un’abitazione di Macerata. L’arrestata è stata trasferita nella casa circondariale di Pesaro.