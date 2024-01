Esce di strada con l’auto: grave un 24enne

Brutto incidente ieri mattina, per un 24enne che ora è ricoverato in condizioni piuttosto delicate. L’allarme è arrivato da Taccoli di San Severino poco prima delle 7. Lungo la strada tra San Severino e Tolentino, un uomo di passaggio ha notato un’auto fuori strada e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Subito sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Il ragazzo, un 24enne che abita a Matelica, all’arrivo dei soccorritori era già riuscito a scendere dalla sua vettura, una Bmw, ed era cosciente, ma il medico ha rilevato che era rimasto ferito in modo preoccupante e che potevano esserci una serie di traumi da non sottovalutare. Così è stato deciso di ricoverarlo all’ospedale regionale di Torrette. Il 24enne dunque è stato accompagnato ad Ancona con l’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti che saranno utili a ricostruire cosa sia avvenuto. Secondo le prime ipotesi, comunque, il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della Bmw e finendo fuori strada. Al momento dell’incidente, a quanto sembra, non ci sarebbe stato nessuno e non risultano altri mezzi o persone rimasti coinvolti. Il giovane ha riportato numerosi traumi nell’incidente.

p. p.