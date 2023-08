Escursionista soccorsa alle Lame Rosse

Escursionista in difficoltà alle Lame Rosse, nel comune di Fiastra, arriva il Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata e lo mette in salvo riaccompagnandola alla macchina. L’allarme è scattato ieri intorno alle 13.45. Sabato pomeriggio c’è stato un altro intervento in località "Passo Cattivo" (Castelsantangelo) per due escursionisti impossibilitati a muoversi in una zona molto impervia, interessata da frane. Il recupero è avvenuto utilizzando l’elicottero Icaro 02. Presenti i vigili del fuoco.