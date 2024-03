Esperienza di musica e gusto con il concerto live degli Yacomaz

Per gli amanti della musica britannica e dei sapori autentici, il Barlume (via Nazionale n.77) di Sambucheto, oggi dalle ore 18, offre un’esperienza senza pari: un apericena che fonda la passione per il Britpop con la tradizione culinaria della porchetta, tutto condito con un’atmosfera vivace e coinvolgente. Ci sarà un concerto live degli Yacomaz, presentato in una forma più intima e quasi acustica, che farà vibrare le corde dei vostri cuori al ritmo delle più celebri canzoni britpop degli anni ‘90. Ma non è tutto: la vera delizia sarà la classica porchetta, da gustare in compagnia di una fresca birra o di un raffinato bicchiere di vino.

Gli Yacomaz sono una band attiva da anni e forgiata dalla pura passione per il Britpop,che movimento che ha conquistato il Regno Unito all’inizio degli anni ‘90, ha radici profonde nell’indie rock degli anni ‘80. Gli artisti britpop emergono dalla scena indipendente e underground britannica. La profonda ricerca sonora degli Yacomaz si traduce in un concerto ricco di sfumature musicali, che spaziano dall’energia del rock all’eleganza dell’elettronica. Il loro repertorio è una celebrazione dei grandi nomi del Britpop, con omaggi a band leggendarie come Blur, Oasis, Gorillaz e Kasabian, solo per citarne alcuni. Ma non è solo nostalgia: gli Yacomaz inseriscono anche brani originali, frutto del loro talento e della loro evoluzione artistica.