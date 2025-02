Esplosione in casa: grave una donna

Esplosione in una casa di campagna a San Severino, grave una donna di 63 anni: è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con ustioni estese su tutto il corpo. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in una abitazione di campagna che si trova in località Granali.

A quell’ora la donna è rientrata nella sua abitazione e avrebbe sentito un forte odore di gas quando improvvisamente, per cause che sono in corso di accertamento, è esplosa una bombola non appena la 63enne ha aperto la porta. In un attimo è divampato un incendio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Tolentino e i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. La 63enne, che al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente, ha riportato ferite e ustioni estese su tutto il corpo. Allertata l’eliambulanza. La 63enne è stata trasferita in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, divampato dopo l’esplosione, e a mettere in sicurezza l’abitazione. Ingenti i danni: al momento la struttura non è agibile. Sul posto per chiarire quanto è accaduto sono intervenuti anche i carabinieri di Tolentino.

Chiara Marinelli